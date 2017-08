635x357 'Gavilán' Gómez:"Dentro de la cancha somos 22, independientemente de quien esté en Europa o no". Foto/ FEPAFUT.

El volante de la selección nacional Gabriel 'Gavilán' Gómez dijo alto y claro que independientemente de qué jugador esté o no en Europa, dentro de la cancha son 22 hombres, con respecto al partido ante México este viernes en el Azteca.

"El periodista no juega, la afición no juega. En la cancha no va a ser determinante cuánto cobre un jugador", agregó el jugador del Atlético Bucaramanga.

Siguiendo con el tema de comparaciones, Gómez mencionó la victoria del Árabe Unido sobre Monterrey en la Concacaf Liga de Campeones. "Cuánto invirtió el Monterrey y perdió. El DAU demostró que cuando hay capacidad y se tiene una buena noche, está para cualquiera", sostuvo.

Con respecto al rival directo, 'Gavilán' aseguró que se enfrentarán a una selección que ha sido criticada últimamente por su Copa Confederaciones y algunos partidos puntuales. " Tienen la posibilidad de clasificarse al Mundial en este partido, no quieren perder su invicto y menos en casa, tenemos que aprovechar los espacios", acotó.

El experimentado mediocampista nacional también habló del arbitraje, al que hizo un llamado de atención, indicando que se dirija el partido de forma profesional como los jugadores mexicanos y panameños. "Que no haya duda, que sean decisiones correctas y haya fútbol leal", manifestó.

"México vivió dos derrotas seguidas en Copa Oro, estuvo envuelto en una situación que todos sabemos cómo fue ante Panamá. Nosotros vamos a buscar un buen resultado, queremos ser parte de nuestra historia, nos quedan muy pocos partidos a algunos jugadores y queremos conseguir el sueño", finalizó.