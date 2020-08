Godoy:"No podemos menospreciar a ningún rival, ya nos pasó contra Bermudas"

635x357 'El Samurai' dejó claro que no se puede menospreciar a ningún rival en esta eliminatoria.

El volante mundialista de la selección nacional, Aníbal Godoy, habló alto y claro tras el sorteo de la Primera Ronda en las Eliminatorias de Concacaf para la selección nacional de Panamá, en su camino a Catar 2022.

Godoy desde Estados Unidos reaccionó en Deportes RPC, indicando que no se puede menospreciar a ningún rival, para no repetir lo que sucedió en Liga de Naciones ante Bermudas, algo que no puede volver a ocurrir en esta eliminatoria.

"Viendo los rivales, Todos los partidos son difíciles. No somos nadie para menospreciar a ningún rival, ninguna selección. Sabemos que tenemos la obligación de pasar esta fase porque somos Panamá y porque hemos crecido mucho futbolísticamente", agregó.

Además, sostuvo que por historia, cree que Panamá debería pasar a la siguiente ronda, aunque los partidos hay que trabajarlos y que no será fácil ni se llegará 'caminando', como algunos piensan.

En cuanto a los rivales, detalló que las islas siempre complican a La Roja, ya que ellos los ven como mira Panamá a Estados Unidos o México en el área.

El único antecedente que recuerda' El Samurai' fue ante Dominica en 2011, donde confesó que la logística y el viaje fueron complicados, y que ahora nuevamente tocará visitar para esta eliminatoria. "En el 2011 les ganamos. Han pasado muchos años ya y puede que muchas cosas hayan cambiado", acotó.

Con respecto a los jugadores panameños que están teniendo minutos y buena actuación en Europa, el jugador del Nashville en la MLS dijo que es bueno para la selección en general, puesto que habrá un equipo amplio y en ritmo para afrontar los partidos, además que se hace mejor la competencia interna.

"Ningún jugador va a la selección como si tuviera su puesto asegurado. Los jóvenes tienen esa hambre de aportar a la selección", señaló.

Thomas Christiansen y su cuerpo técnico tendrían el primer contacto físico con los jugadores panameños a partir de la próxima semana en la burbuja de Penonomé con futbolistas del plano local.