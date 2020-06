Jaime Penedo sobre el nuevo DT:"No tenemos apuro, todos los días vemos perfiles y analizamos"

El ex portero de la selección nacional Jaime Penedo charló con Play Sports en COS, sobre la situación del nuevo director técnico para el banquillo panameño tras la salida de Américo Rubén Gallego.

Penedo está junto a Pacífico Girón en la Comisión Técnica, que se encarga de analizar los perfiles de los distintos candidatos que estarían dispuestos a una oportunidad para las eliminatorias de Catar 2022.

Para el mundialista en Rusia 2018, no hay apuro actualmente en nombrar a un nuevo DT, aunque eso no significa que no se está trabajando.





¿Qué perfil se busca para entrenador de Panamá? ⚽🇵🇦



Jaime Penedo: "Queremos un técnico bastante joven, que tenga fuerza a la hora de empujar esto..." 🎙️ #PlayDesdeCasa pic.twitter.com/51oVlljVGs — COS (@COS_Sports) June 9, 2020





"Todos los días vemos perfiles y analizamos. No hay apuro acá. El tema virtual es hasta cierto punto. Es bueno ver videos. Habrá otros DT's que estarán en el radar. A veces el apuro trae cansancio. La comisión está trabajando", aclaró el ex portero del Dinamo Bucarest.

Sobre el nombre de Julio Dely Valdés y las opiniones de algunos jugadores, Penedo dejó claro que cada uno tiene su rol, y lo decía desde que fue jugador.

"La voz del jugador siempre es importante, mas no es algo que vaya a determinar una decisión. Todos tenemos nuestro rol. El jugador tiene que enfocarse en lo que le toca: jugar en su club, ser figura, tener buen rendimiento para venir a la selección", profundizó.

Además, agregó que la Comisión Técnica busca un estratega joven y es uno de los filtros, al igual que el tema económico de la FEPAFUT.

Con respecto al rumor, tras la publicación en Chepe Bomba de conversaciones con el español Juan Ignacio Martínez, reconoció que sí se habló con él y es un perfil que ya se vio. "De ahí a que venga, faltaría mucho por hacer", enfatizó.





¡Los futuros candidatos! 🤔



Jaime Penedo: 🎙 "Vimos el perfil de Juan Ignacio Martínez". #PlayDesdeCasa pic.twitter.com/QCq3Y9pjQB — COS (@COS_Sports) June 9, 2020





En relación al conocimiento real de un técnico hacia los jugadores, manifestó lo siguiente: "El tema que si conoce o no conoce a los jugadores, un técnico moderno y profesional te conoce al jugador en una semana. El fútbol se ha modernizado, es tecnológico. Las estadísticas las puedes ver en cualquier plataforma, la información está. Por esa parte no es complicado. Los DT traen mucha información de Panamá".

Acerca de Julio Dely Valdés, aseguró que sí está contemplado dentro del análisis en los perfiles que busca la FEPAFUT para la selección mayor.

Hasta la fecha, CONCACAF no ha anunciado el nuevo formato para las eliminatorias mundialistas, que acelerarían el paso para la decisión de un nuevo timonel en Panamá.