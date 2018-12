Julio Dely Valdés:"Mi prioridad es la selección de Panamá"

El entrenador panameño, Julio Dely Valdés, aseguró en el programa radial El Marcador, que su prioridad siempre será dirigir a la selección nacional.

Dely ha estado últimamente en la palestra pública, luego que se instalara la Comisión de Búsqueda en la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), para la escogencia de un nuevo entrenador, tras la salida de Hernán Darío Gómez luego del Mundial en Rusia 2018, y el actual técnico interino, Gary Stempel.

Para el estratega que se encuentra en Málaga, España, el tema económico no sería un inconveniente. "Me importa mi selección, el fútbol de mi país", agregó.

"Yo no llamaría a ningún plan A, B ni C. Después hay otras posibilidades, en el Nacional de Montevideo hubo elecciones recientemente y se están organizando en la Junta Directiva y demás, pero mi prioridad es la selección de Panamá", acotó Dely.

Sobre su continuidad luego de salir de la selección en 2013, mencionó que estuvo en el Árabe Unido en 2014, luego 6 meses en El Salvador, y desde ahí fue a España, donde se ha mantenido y enriqueciendo sus conocimientos.

"He estado haciendo cursos. Lo he hecho con un solo propósito y el momento es oportuno para que se lleve a cabo", aseguró.

Acerca del futuro, manifestó que sería un fracaso, de ratificarse los 48 países al Mundial, que Panamá no participara, y que en 2018 la selección perdió muchos puestos en el ranking FIFA, algo que mientras él estuvo dirigiendo, era un objetivo principal.

Dely respondió a las críticas: "Yo he conseguido cosas que en 11 años aquí en el Malagueño no se habían hecho. Casualidad no creo que sea, fue por trabajo", sostuvo.