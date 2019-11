Kenneth Zseremeta: "Vengo a aportar la experiencia que tuve en los mundiales"

El técnico panameño Kenneth Zseremeta tomó este miércoles las riendas de la Selección Femenina de Panamá, dirigiendo su primera sesión de entrenamientos en el 'Cascarita' Tapia con 28 jugadoras de la liga local, con miras al Preolímpico Femenino de Concacaf.

Después de una charla en el camerino, el equipo inició los trabajos matutinos en los cuales también hizo presencia Raiza Gutiérrez, (DT de la Sub-20 Femenina), donde realizaron ejercicios de fútbol en espacios reducidos con salida de balón, pases entre líneas, entre otros, en los cuales el nuevo timonel aprovechó para observar las cualidades técnicas de las jugadoras presentes.

"No empezamos de cero, venimos de un proceso muy importante que se dio con el profesor Víctor Suárez y la profesora Raiza, se quedó cerca de clasificar al Mundial en un repechaje y de ahí no podemos retroceder. Hicimos un estudio sobre las jugadoras de Panamá y sobre los rivales de la región", manifestó el estratega de 53 años.

Zseremeta regresó al país luego de una larga trayectoria internacional, donde sus mayores éxitos los alcanzó con las selecciones femeninas de Venezuela, logrando la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2010, y llevándolas a tres Mundiales Sub-17 (2010, 2014 y 2016), quedándose con el cuarto lugar en sus dos últimas participaciones.

Posteriormente, el estratega dirigió al Táchira Femenino de Venezuela entre 2017 y 2018, para luego llegar al banquillo de la Selección Femenina de República Dominicana, a quienes dirigió hasta antes de volver a suelo patrio.

"Hice una promesa de que un día regresaría a mi país a dirigirlo, Panamá me formó a mí y y yo tengo que darle una respuesta de agradecimiento. Uno no puede olvidarse del país donde uno nació. Aquí me dieron la primera oportunidad como entrenador y ahora vengo a aportar con la información y la experiencia que tuve en los mundiales", expresó el tres veces "Mejor Entrenador del Año" en Venezuela.

Zseremeta aclaró que seguirán llamando a otras jugadoras de la Liga Femenina de Fútbol (LFF) para próximas convocatorias, incluyendo a jugadoras del interior del país, para formar una base de la selección que se complementará posteriormente con la incorporación de las jugadoras que militan en el extranjero.

A falta de dos meses para que inicie el Preolímpico, que se jugará del 28 de enero al 9 de febrero del 2020 en suelo estadounidense, en el cual las panameñas enfrentarán a las campeonas del mundo (USA), Costa Rica y Haití, Kenneth señaló que queda poco tiempo para preparar una logística de partidos amistosos, y que antes de jugar un partido de preparación, se dedicará a armar su equipo.

Por otro lado, el técnico señaló que él no solo vino a dirigir a la selección femenina mayor y a buscar la clasificación al Mundial del 2023, sino que además dentro de su plan de trabajo, está repotenciar las categorías menores para que en el futuro sean más fáciles los relevos generacionales de las jugadoras.

"Se me contrató para proyectos de fútbol femenino. Vengo a aportar en el desarrollo, no solo para ir al Mundial, el Mundial está dentro del plan de trabajo. Ahora me pasan la bandera a mí de la carrera en la que estamos", sentenció.

Los entrenamientos continuarán esta semana los días jueves y viernes de 9:00 am a 11:00 am, y el sábado, de 6:00 am a 8:00 am en el 'Cascarita' Tapia.

