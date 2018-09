Manotas Mejía: Estoy ilusionado y espero responder a las expectativas

635x357 Manotas Mejía contento de volver a la selección y asegura que no hay rencor.

El portero Luis "Manotas" Mejía del Nacional de Uruguay compareció en conferencia de prensa tras completar su segundo entrenamiento con la selección de Panamá y habló de diversos temas

" Estoy tranquilo porque sé que vengo haciendo las cosas bien, si me toca la oportunidad de jugar tengo que demostrar y estoy para cuando la selección me necesite", dijo Mejía que agregó que Jaime Penedo dejó legado muy importante en Panamá. "Con Jaime hablo frecuentemente, pero de la vida porque es un amigo, casi no hablamos de fútbol"

" Contento de volver a la selección, la verdad que estoy muy ilusionado de tratar hacer las cosas bien, de poder disfrutar este momento, la verdad que hace mucho tiempo no venía y se disfruta como niño recién nacido como cuando te dan un juguete tienes que tratar de disfrutar".

" Empiezo de cero igual como otros compañeros que tienen su primer llamado. Estoy tranquilo y motivado para este nuevo reto, ilusionado y espero poder responder a todas las expectativas. Con la selección uno aspira a mucho, estos amistosos son importantes porque se arranca un nuevo proceso, luego hay que esperar porque nadie tiene el puesto asegurado, hay que trabajar y responder a las expectativas".

"Como siempre dije yo tengo que seguir trabajando y mejorar cada día. Lo importante es trabajar y no bajar los brazos, es verdad que pasé momentos complicados por no jugar pero bueno me enfoco en lo mío y tener paciencia es clave".

"Presión no creo que haya porque desde hace mucho tiempo estoy afuera en un club grande. hay que tratar de hacer las cosas bien y cuando me toque demostrar que estoy para jugar".

No hay rencor

El tema de su no convocatoria al Mundial Rusia 2018 por el ex técnico Bolillo Gómez también fue tocado.

" No hay rencor, eso es pasado, la verdad lo que pasó quedó ahí y fueron los que tenían que ir. Por un momento te enojas, pero no por tener reproche hacia nadie, venía jugando, estaba ilusionado y lo único que pero puedo decir es que estoy feliz que Panamá fue a un primer Mundial, igual agradecer al profe que llevó a Panamá a un primer Mundial que nos puso en el mapa futbolistico y eso me deja contento".