Nelson Gallego: "Sabemos que el premundial Sub-20 será difícil y complicado"

El técnico Nelson Gallego que reemplazó a Leonardo Pipino en la selección Sub-20 de Panamá aseguró que él no confeccionó la lista para el premundial y que será un torneo difícil y complicado.

Gallego que tomó la dirección del equipo en la gira por Medellín, dirigió la práctica vespertina en el Estadio Rommel Fernández dijo: " Yo no sabía siquiera cuando había que entregar la lista, eso no tiene ningún análisis, ya no hay tiempo de llorar ni nada de eso, hay como 4 jugadores que ni siquiera conozco entonces como puedo hacer una lista con jugadores que no conozco imposible que haga ese tipo de cosas".

" Se sintió un choque en el grupo ya que venían trabajando de la misma manera con las mismas personas y se sorprenden con la decisión que tomaron, hubo que hablar con ellos, unos más sentidos que otros, pero han ido asimilando y ahora es ir adelante y hacer una buena campaña, cumplir un objetivo que es llegar al mundial que ojalá pueda cumplirse".

Agregó que esta semana bajarán las cargas para llegar bien al premundial que a su criterio será difícil y complicado.

" Los que estuvieron en Medellín cumplieron una buena labor, a Ronaldo y Cristian los conozco, Rodríguez se une el martes, son refuerzos importantes que harán que este equpo rinda en buena manera".

La selección Sub-20 trabajó el lunes con 19 jugadores la parte táctica defensa - ataque así como la definición.

Al grupo que estuvo en Medellín se unieron el lunes el volante Cristian Martínez del Columbus Crew, el delantero Ronaldo Córdoba del Tauro y el martes se espera se incorpore el delantero José Luis Rodríguez del Gent de Bélgica.

El equipo juvenil volverá a entrenar el martes a la 4 de la tarde en la cancha Luis 'Cascarita' Tapia, el miércoles tendrán un partido de práctica contra la Sub-17 y viajan el jueves a Costa Rica para debutar el sábado frente a Estados Unidos en el premundial. *

Nelson Gallego: "Difícil que yo haya confeccionado la lista de la Sub-20, hay como 4 jugadores que no conozco en el grupo que sintió el cambio en el banquillo. #FutbolRPC Un vídeo publicado por deportesrpc (@deportesrpc) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 1:58 PST

Nelson Gallego: "Bajaremos las cargas estos días para llegar bien al torneo que sabemos será difícil y complicado". #FutbolRPC Un vídeo publicado por deportesrpc (@deportesrpc) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 2:02 PST

