Panamá arrancará su camino a Catar 2022 en octubre con nuevo formato

La Confederación de Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol (CONCACAF) anunció de manera oficial, este lunes, el formato de la eliminatoria subcontinental para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - Catar 2022.

En el comunicado oficial, CONCACAF detalla que la selección de Panamá jugará la fase de grupos, siendo cabeza de serie del grupo D.

Señala CONCACAF que en esta primera fase participarán los 30 equipos ubicados entre las posiciones 6 a la 35, de acuerdo con el ranking del mes de julio de 2020 y los mismos se dividirán en seis grupos de cinco selecciones cada uno, siendo los oncenos de El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago los cabezas de serie en los grupos A, B, C, D, E y F, respectivamente.

Segunda ronda

Esta fase de grupos se jugará a partido único entre los cinco elementos de cada grupo, es decir cuatro encuentros, de los cuales dos serán de local y los otros dos de visitante.

Los clasificados a la segunda ronda serán los seis equipos que terminen líderes en su respectivo grupo.

En esta nueva etapa, se realizarán emparejamientos de acuerdo con el siguiente formato:

Ganador del Grupo A vs. Ganador del Grupo F

Ganador del Grupo B vs. Ganador del Grupo E

Ganador del Grupo C vs. Ganador del Grupo D

Los partidos serán a visita recíproca en marzo de 2021.

Etapa final

Para la fase denominada octagonal o fase final, están ya clasificados los oncenos de México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, esto por ser las primeras cinco en el ranking de julio de 2020.

A ellos se unirán los ganadores de cada uno de los tres emparejamientos descritos anteriormente y jugarán partidos de ida y vuelta en junio, septiembre, octubre y noviembre de 2021, así como enero y marzo de 2022.

A Catar

A la Copa Mundial de la FIFA - Catar 2022 clasificarán los primeros tres lugares de la fase final mientras que el cuarto lugar deberá jugar un repechaje intercontinental en junio de 2022.