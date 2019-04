Panamá conoce a sus rivales de Copa Oro 2019

La Selección de Panamá estará en el grupo D de la Copa Oro 2019 junto a las selecciones de Estados Unidos, Guyana y Trinidad y Tobago.

Nuestra selección jugará su primer partido el 18 de junio contra Trinidad y Tobago en el Allianz Field de Minneapolis mientras que el 22 de junio la segunda cita será en el Firstenergy Stadium de Cleveland ante Guyana.

El último partido será 4 días después frente al onceno de Estados Unidos con sede en el Children´s Mercy Park de Kansas City.

La Copa Oro se jugará del 15 de junio al 7 de julio y la podrás disfrutar en cobertura de RPC y Medcom Go.

