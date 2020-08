Panamá debutará el 8 de octubre ante Barbados en Eliminatoria de Concacaf

Tras el sorteo Preliminar de la Concacaf en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA en Catar 2022, se publicó el calendario oficial para la selección nacional, que se jugará entre octubre y noviembre.

Panamá quedó ubicado en el Grupo D junto a República Dominicana, Barbados, Anguila y Dominica.

Barbados será el primer rival el jueves 8 de octubre, mientras que tres días después, La Roja debe visitar a Dominica en sus primeros dos cotejos.

En noviembre, los dirigidos por Thomas Christiansen visitarán a Anguila el sábado 14 y cerrarán ante República Dominicana el martes 17 en Panamá.

Los primeros lugares de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, la cual se jugará en seis emparejamientos donde cada equipo jugará un partido de local y otro de visitante de la siguiente manera:

Ganador A vs. Ganador F

Ganador B vs. Ganador E

Ganador C vs. Ganador D

Estos partidos se realizarán en marzo de 2021.