Panamá femenina enfrentará a México, EEUU y TyT en el premundial

La selección femenina ya conoce sus rivales en el premundial de CONCACAF que se jugará el próximo mes en Estados Unidos y que clasifica a tres equipos al mundial de Francia del próximo año.

De acuerdo con el sorteo realizado en las oficinas de CONCACAF, Panamá quedó ubicada en el grupo A del torneo junto con Trinidad y Tobago, Estados Unidos y México. El grupo B está conformado por los oncenos de Canadá, Costa Rica, Cuba y Jamaica.

Calendario

El onceno nacional, dirigido por el técnico Víctor Suárez, inaugurará el campeonato el 4 de octubre (16 horas) ante las trinitenses. Seguidamente, las nacionales enfrentarán a las locales el día 7 (18:30 horas), y cerrará su participación en la ronda regular ante México tres días después (16 horas). Todos los partidos del grupo A se jugarán en Cary, Carolina del Norte, mientras que el grupo B lo hará en Edinburg, Texas.

Formato

Los primeros dos lugares de cada grupo avanzarán a la ronda semifinal donde jugarán de manera cruzada, el primero del A ante el segundo del B y el primero del B contra el segundo del A. Los primeros tres lugares del campeonato clasificarán al mundial francés, mientras que el cuarto puesto deberá jugar un repechaje a ida y vuelta ante Argentina, tercer lugar de Suramérica. *

