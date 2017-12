Panamá a la espera de conocer sus rivales para el Mundial

Llegó el día esperado por Panamá para conocer a sus rivales en fase de grupos de su primera Copa del Mundo en selecciones mayores, a disputarse en Rusia 2018.

El Palacio del Kremlin en Moscú es la sede donde a través de los 4 bombos ya repartidos se conocerán los diferentes rivales desde el Grupo A hasta el Grupo H.

Panamá está ubicada en el Bombo 4, por lo que completará el grupo al que sea asignado, debido al procedimiento de la FIFA para este sorteo, en sacar cada una de las selecciones de los respectivos bombos, pasando por el primero, segundo y tercero, hasta llegar al cuarto, donde está ubicada La Roja.

Recordamos que para los sorteos no es permitido que dos equipos de la misma confederación queden ubicados en el mismo grupo, a excepción de la UEFA, en la que un máximo de dos (2) selecciones pueden compartir grupo para la Copa Mundial.

Rusia es la única selección que ya tiene asegurada su posición por ser anfitriona, quedando en A1, por lo que inaugurará el certamen mundialista el 14 de junio en Moscú.

Para esta ceremonia, Panamá cuenta con una delegación encabezada por el técnico, Hernán Darío Gómez, y también con la presencia de una leyenda solicitada por FIFA, Julio Dely Valdés, ex jugador del PSG en Francia, Real Oviedo y Málaga en España.

Gary Lineker será el presentador del sorteo, mientras que Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, será el encargado de presidir la misma.

Los encargados de sacar las bolas serán: Diego Maradona (Argentina), Cafú (Brasil), Fabio Cannavaro (Italia), Diego Forlán (Uruguay), Miroslav Klose (Alemania), Carles Puyol (España), Gordon Banks (Inglaterra) y Laurent Blanc (Francia), además de Nikita Simonyan por Rusia.

A continuación los 32 representantes en Rusia 2018 distribuidos en sus respectivos bombos:

BOMBO 1: Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia, Francia.

BOMBO 2: España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay, Croacia.

BOMBO 3: Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal, Irán.

BOMBO 4: Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur, Arabia Saudita.

¿Cuáles serán los rivales de Panamá? Conócelo junto a nosotros desde las 9:00 am por RPC, Telemetro y rpctv.com, además de nuestro Facebook Live desde las 9:30 am. La ceremonia arranca oficialmente a las 10:00 am, hora panameña.