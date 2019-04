Panamá iniciará clasificatoria olímpica frente a El Salvador

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) anunció hoy los detalles de las rondas preliminares de la Clasificatoria Olímpica Masculina de Concacaf.En Centroamérica, la clasificación se disputará en tres series individuales de ida y vuelta, los tres ganadores de la serie avanzarán a la Clasificatoria Olímpica Masculina de Concacaf.

Los emparejamientos (1 vs 6, 2 vs 5 y 3 vs 4) se determinaron a través del Ranking Mundial de la FIFA del 31 de marzo de 2019. Los partidos se jugarán las tres primeras semanas de julio.Los seis equipos participantes en Centroamérica son (en orden por clasificación): Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, Nicaragua y Guatemala.

Panamá preolímpica se medirá a El Salvador, en primera instancia como local y posterior de visitante, por el cupo a la fase final de esta competición con miras a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El formato, el país anfitrión y las fechas de la Clasificatoria Olímpica Masculina de Concacaf se anunciarán más adelante. México, Canadá y los Estados Unidos participarán como representantes de Norteamérica.

Clasificatoria en el Caribe

El proceso de clasificación para la Clasificatoria Olímpica Masculina de Concacaf iniciará con una ronda en el Caribe. Para esta fase de apertura, que se llevará a cabo del 17 al 21 de julio de 2019, en cuatro sedes que se anunciarán en los próximos días, los 16 equipos participantes se dividirán en cuatro grupos. Después de la fase de grupos, los ganadores avanzarán a un partido final (1A v 1D y 1B v 1C).

El ganador en cada partido se clasificará para la Clasificatoria Olímpica Masculina de Concacaf.Los 16 equipos participantes en el Caribe son (en orden alfabético): Antigua y Barbuda, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Islas Caimán, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lucía, St. Kitts y Nevis, Surinam y Trinidad y Tobago.

El sorteo para la ronda preliminar del Caribe está programado para el 17 de abril de 2019 a las 11:00 am, hora del este. Los aficionados podrán seguir toda la acción a través de Concacaf.com.