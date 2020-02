Panamá no jugará ante Tailandia por precaución del coronavirus

La selección nacional de Panamá no disputará su amistoso de Fecha FIFA el próximo 30 de marzo ante Tailandia por precaución sobre el coronavirus en el continente asiático.

Así lo confirmó Gustavo Raggio, asistente técnico de Américo Rubén Gallego, este lunes tras el primer entrenamiento del tercer microciclo en este 2020.

"No se va a viajar a Tailandia. Es correr riesgos innecesarios para la vida de cualquiera de nosotros", sostuvo el argentino.

Tras esta decisión, el combinado nacional se enfrentará a un rival de la zona el cual no fue revelado por Raggio.

En días atrás, Fernando Palomo, periodista de ESPN, había colocado en su cuenta de Twitter que Panamá enfrentaría a El Salvador en El Cuscatlán el 31 de marzo, esto aún por confirmarse de parte de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

La Roja jugará el 25 de febrero ante Nicaragua en Managua y estará viajando el domingo 23 a la capital centroamericana.

