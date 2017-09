Penedo: Si la posibilidad está ahí hay que aspirar a ir directo al Mundial

El portero panameño Jaime Penedo que debido a una lesión no pudo estar en los dos últimos partidos del hexagonal hablo claro y aseguró que si la posibilidad de clasificar directo al Mundial está ahí hay que aspirar a eso y no pensar en el repechaje.

Penedo se refirió primero a los dos últimos partidos de Panamá y dijo lo siguiente a RPCTV.COM: " Me parece que contra México fue un partido interesante, nosotros nos planteamos defensivamente muy bien como se hace de visita, no se sufrió tanto, tuvimos algunas ocasiones, fue un partido parejo, el gol de México llega en un contragolpe y nos anotan; luego frente a Trinidad el equipo tuvo gol y concretó que era muy importante, me imagino la alegría de los compañeros por lo conseguido".

Agregó que México y Costa Rica han tenido una buena eliminatoria, Panamá, EEUU y Honduras han repartido puntos, Estados Unidos no ha sido fuerte en casa y nosotros hemos tenido series divididas, esperemos que Honduras no tenga tanta suerte visitando a Costa Rica.

" Panamá a hecho una eliminatoria importante a pesar de la ausencia de gol, hemos aruñado puntos afuera y en casa aunque no se ha ganado, pero se han conseguido puntos".

" Ahora viene el partido contra Estados Unidos en casa y para mí sinceramente es una final, ya conoces al rival con el que que haz jugado muchas veces, ellos no van a llamar jugadores que no conozcas. La clave para ese juego es estar mentalmente muy fuerte y estoy convencido que tenemos la oportunidad de buscar la clasificación ahí. Está tan cerca la clasificación que uno suspira".

El portero del Dinamo Bucarest fue allá y dijo: " Las cosas están como están y depende de nosotros, yo aspiro a llegar directo al mundial, el repechaje ahora no, me puedes decir ambicioso, pero si la tercera plaza la tienes ahí hay que aspirar a eso, el repechaje son dos pastidos extras; si tienes la oportunidad hay que ir por ello, es un partido como una final, se juega bien de pierna y mente".

Con relación a la lesión en el recto femoral del muslo derecho, Penedo manifestó que ya está superada y que espera volver a jugar en el siguiente partido del Dinamo.