Pinto: A Bolillo le dije la verdad, aunque no fue el momento

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto al servicio de la selección de Honduras reiteró que lo que dijo a Bolillo Gómez en la pasada Copa Centroamericana fue la verdad, aunque reconoció que no fue el momento y no fue lo mejor.

" La Copa Centroamericana no fue salpicada por nadie, lo sucedido con Bolillo fue un acto emotivo que de pronto yo me equivoqué, dije la verdad como acostumbro a decirla en el mundo entero. En Colombia hace 15 años dije al país aquí se venden árbitros y compran jugadores, lo probé y tengo las pruebas en mis manos", dijo Pinto en declaraciones a Colombiasports.net.

" Estas cosas que comenté y le dije al señor Bolillo las tenía que decir porque no he visto cosas claras, pero la UNCAF no se vio salpicada de ningún tipo porque terminó el partido y nadie fue sancionado. Las cosas hay que decirlas en su momento y a las personas que corresponden así lo hice yo, me parece que no fue el momento y siento que no fue lo mejor, pero lo tenía que decir", agregó.

Sobre el hexagonal de la CONCACAF, el estratega de la H comentó: " Llegamos en un buen momento con relación a la anterior convocatoria porque hoy encuentro a mis jugadores en ritmo de competencia, siento que están mejor y eso me favorece".

" Ya he dicho que es más fácil el hexagonal que un cuadrangular porque son 3 y medio que clasifican y eso favorece algunas cosas, estamos en condiciones y lo hemos manejado bien", concluyó.