Reacciones de los seleccionados luego del revés frente a Venezuela

Luego de la derrota de Panamá por 2-0 frente a Venezuela en el primer partido luego del Mundial Rusia 2018, los seleccionados nacionales hablaron en zona mixta del revés en el Estadio "Rommel Fernández Gutiérrez".

José Luis Rodríguez dijo lo siguente: "No fue el resultado que esperábamos, ahora toca seguir trabajando en los clubes, nos costó en los primeros minutos coger ritmo que el profe quería".

"El poco tiempo que teníamos entrenando con los jugadores nuevos con los que no hemos jugado mucho y también el tema de la cancha ya que el balón picaba mucho afectó un poquito pero no es excusa".

Amir Murillo, por su lado, manifestó: "Somos muchos jugadores jóvenes con muchas ganas de hacer las cosas bien. El trabajo por la banda derecha es algo que se practicó en la semana y se vio el complemento con los compañeros"

El portero Luis "Manotas" Mejía comentó: "Me voy con sensaciones buenas, creo que en lo personal se hizo un buen partido a pesar de la derrota, también en lo grupal, sabemos que era un equipo difícil, jugamos con muchos jóvenes que vestían por primera vez la camiseta".

"Me sentí bien, uno tiene que tratar de mejorar siempre, nos enfrentamos a jugadores de mucha experiencia".

"Tengo que seguir trabajando, vuelvo al club a seguir teniendo continuidad, quiero seguir estando con la selección, es importante volver luego de tanto tiempo y repito me voy con sensaciones buenas".

El volante Cristian Martínez dijo: "En lo personal me sentí muy bien luego de un mes de para y jugando los 90 minutos sentí que lo hice bien. En la posición que jugué me sentí bien aunque en lo personal me gusta jugar más por la banda, hoy me tocó hacer el trabajo ahí y estoy para donde me pongan".

"Al princio del partido no pudimos acomplarnos al juego, me gusta jugar por las bandas por eso me acercaba a mis compañeros donde pudimos hacer un par de jugadas buenas".

El delantero Rolando Blackburn hizo el siguiente balance: "Esto está comenzando, por ahí no tuve opciones claras, pero estoy tranquilo no me puedo desesperar. En el remate al final del juego estaba un poco incómodo por eso busqué a Román".

"Nos costó llegar con un equipo bastante jóven, pero los muchachos están ilusionados. Cuando uno está jugando solo hay que hacer el trabajo en el área, no puedo reprochar a mis compañeros".

Por último, Aníbal Godoy señaló: "Los primeros 15 nos costó entrar en el partido, luego hubo más confianza, los jóvenes pusieron buena ectitud y se rescatan buenas cosas. Es el primer partido de muchos, varios jugadores debutaron como Orelien y Galván, les hablamos que tuvieran paciencia y que los apoyaríamos".