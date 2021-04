Selección de Futsal tiene como meta ser campeón en Concacaf

A pocos días que inicie el Premundial de la Concacaf, el técnico de la selección nacional de Futsal, José Botana, manifestó en conferencia de prensa que Panamá tiene como meta ser campeón del área e ir a su tercer mundial de manera consecutiva en esta disciplina.

Botana, quien es de origen venezolano, ha encarado este proceso con mucho trabajo, acumulando tres meses y medio de trabajo, incluyendo dos giras internacionales, para llegar a tope a esta fase, donde el objetivo es claro para el combinado nacional una vez llegue a Guatemala, sede del Premundial.

Para el técnico, Panamá dará propuesta ofensiva y con buena dinámica en territorio chapín, mezclando experiencia con juventud.

"Estamos comprometidos a llevar a Panamá a su tercer mundial consecutivo, vamos con ese compromiso y esa responsabilidad, pero nos hemos preparado para ir más allá y ser campeón de Concacaf por primera vez", sostuvo el estratega en conferencia de prensa.

Panamá comparte el Grupo B de este premundial junto a México y Surinam en su fase de grupos.

Panamá jugará su primer partido de la fase de grupos ante Surinam el 3 de mayo y cerrará ante México dos días después, ambos encuentros por RPCTV y Medcom GO.

A cuartos de final clasifican los primeros dos de cada grupo y jugarán cruzados de la siguiente manera:

1D vs. 2A

1B vs. 2C

1C vs. 2B

1A vs. 2D

Además de avanzar a semifinales, los cuatro ganadores de los cuartos de final conseguirán de manera automática su clasificación a la Copa Mundial de Lituania.

Estos son los convocados para el Premundial de la Concacaf en Guatemala, camino al Mundial en Lituania.

Listado





Porteros

Jaime Londoño

Jaime Peñaloza

Cierres

Édgar Rivas

Óscar Hinks

Alas

Alfonso Maquensi

Ruman Milord

Abdiel Ortiz

Ricardo Ledezma

Allan Aparicio

José Ábrego

Pivotes

Carlos Pérez

Nagdiel Del Rosario

Abdiel Castrellón

Aquiles Campos

Destacan en la convocatoria figuras tales como Carlos Pérez, el único legionario del plantel y quien entró a la historia del deporte panameño al ser el primer anotador de un tanto para nuestro país en un mundial de la disciplina (Tailandia 2012); Óscar Hinks, Édgar Rivas y Jorge Londoño, quienes jugarán su tercer Premundial.