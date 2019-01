Selección entrena en el Maracaná en el Día de los Mártires

La Selección de Panamá continúa trabajando en el primer microciclo de cara al partido amistoso ante Estados Unidos el próximo 27 de enero, sin embargo esta vez lo hicieron en el Estadio Maracaná de El Chorrillo.

Bajo el mando de Gary Stempel, los jugadores realizaron trabajos de activación física y fútbol en espacios reducidos a uno y dos toques.

Esta vez el único legionario que entrenó junto al resto del grupo fue el delantero José Fajardo, quien viaja esta tarde de regreso a Arabia Saudita para unirse con su club el Al Kawkab, sin embargo, 'La Pantera' manifestó que había una posibilidad de jugar el partido ante USA si el club se lo permitía, ya que tendrán unos días de descanso de partidos de competencia en el presente mes.

El resto de panameños que militan en el extranjero no estarían en este amistoso, debido a que no es Fecha FIFA.

Tras el entrenamiento, el defensor del Tauro FC, Jan Carlos Vargas, comentó con la prensa que en este grupo no hay ningún puesto ganado y que el partido ante USA será complicado, pero les ayudará a ganar experiencia a los jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que tendrán la oportunidad de mostrarse con el onceno nacional.

Omar Browne, atacante del Club Atlético Independiente de La Chorrera, expresó su deseo de trabajar fuerte para quedar entre los 18 definitivos que viajarán a enfrentar al equipo estadounidense y habló de lo que puede darle al equipo en cancha. "El número no hace al jugador. No soy un 10 o un 9, soy un jugador que dentro de la cancha puedo aportar y hacerlo muy bien. En el pasado la ansiedad me ha jugado en contra, pero voy a darlo todo para quedar en la lista final", finalizó.

A partir del jueves se trasladarán los entrenamientos al Costa del Este Sportcenter en el mismo horario de 7:00 am a 9:00 am, debido al mal estado de la grama del Estadio Rommel Fernández.

*

¡HOY EN EL MARACANÁ! 🇵🇦⚽🏟️ La Selección de Panamá entrena por tercer día consecutivo, de cara al partido amistoso ante USA🇺🇲 del próximo 27 de enero en Glendale, Arizona. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/KhNMidvbtz — Deportes RPC (@deportes_rpc) 9 de enero de 2019





*

🇵🇦⚽🗣️: "No hay ningún puesto ganado aquí. El partido ante USA será complicado pero nos ayudará a adquirir experiencia", Jan Carlos Vargas ( @TauroFC) luego del entrenamiento de hoy. #EstoyMareaRoja #VamosPanama pic.twitter.com/1VbkKHgf11 — Deportes RPC (@deportes_rpc) 9 de enero de 2019





*

🇵🇦⚽🗣️ "No soy un 10 o un 9, soy un jugador que dentro de la cancha puedo aportar y hacerlo muy bien. Voy a darlo todo para quedar entre los 18 que viajen a jugar ante USA🇺🇲", Omar Browne ( @CAIPanama) luego del entrenamiento de hoy en el Maracaná. #EstoyMareaRoja #VamosPanama pic.twitter.com/GaMNUxoovB — Deportes RPC (@deportes_rpc) 9 de enero de 2019