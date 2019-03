Selección nacional entrenó a puertas cerradas en Portugal

La selección nacional de Panamá entrenó este viernes por la mañana de Portugal a puertas cerradas en el estadio José Vieira de Carvalho, en su primera de dos sesiones que tendrá antes de enfrentar a Brasil este sábado.

Para esta ocasión, el combinado nacional no tuvo presencia de la prensa en Portugal, y Julio Dely Valdés habría escogido el once titular con el que enfrentará a la 'Canarinha' mañana en el estadio Do Dragao.

Luego del entreno, los convocados junto al cuerpo técnico regresaron al hotel de concentración y se preparan para el reconocimiento del Do Dragao a las 6:30 pm hora local portuguesa.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó que tras el entrenamiento de la tarde, Julio Dely Valdés, DT interino, hablará en conferencia de prensa.

Panamá enfrentará a Brasil este sábado desde las 11:30 am por RPC y Telemetro.