Stempel:"Me duele que no le presten el Rommel a la Sub-17 con la eliminatoria tan cerca"

El técnico de la selección Sub-17 de Panamá, Gary Stempel, mostró su molestia por la falta de actividad de sus dirigidos en la cancha natural del estadio Rommel Fernández en Juan Díaz.

Stempel manifestó que le duele que no se tengan partidos o entrenamientos en esta cancha, pese a los dos partidos de Liga Panameña de Fútbol (LPF), que se jugaron este fin de semana en dicho terreno de juego.

"No nos quieren prestar la cancha para esta selección, no tiene sentido, este equipo ha jugado muy poco en grama natural, no hemos ni entrenado allí", agregó el estratega.

Panamá disputará en abril cuatro amistosos, ante Honduras y Cuba, preparando el Premundial que se disputará en mayo, y para Stempel sería adecuado que se jugara en el Rommel Fernández, debido a que aún no se tiene estadio ni horario confirmado.

"Esta situación no me agrada. Debe existir mejor coordinación para que nos den la cancha tan cerca de una eliminatoria", sostuvo.

La Rojita está ubicada en el Grupo H del Campeonato Sub-17 de la Concacaf, junto a Costa Rica, Surinam y Curazao.