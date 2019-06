Sub-15 empieza recortes para cuadrangular amistoso en julio

La selección nacional Sub-15 se prepara para un cuadrangular amistoso en julio a cargo de Jorge Santos, para preparar el torneo invitacional de la Concacaf que se disputará en Florida para agosto.

Santos estuvo en visorías a nivel nacional donde se logró observar 540 jugadores, quedando en 97 jóvenes que buscarán formar parte de este largo proceso.

De estos 97 jugadores, se debe recortar finalmente a 30, que empezarán a entrenar el próximo lunes 24 de junio, ya con miras al cuadrangular en Trinidad y Tobago, donde enfrentarán, además de los anfitriones, a México y Colombia.

Este es el inicio de una base para un proceso sub-17 que debe competir en 2021 a nivel regional, por lo que es importante que desde este momento los jugadores ya tengan un roce internacional que luego les permita representar a Panamá de la mejor manera en las competencias respectivas.

"Muy feliz, han sido 26 años de mucho trabajo, de mucho andar, yo nunca he pedido un equipo, nunca he pedido una selección, las cosas te llegan. Me siento contento, así como los jugadores tienen aspiración de llegar a una selección nacional, los entrenadores también la tenemos", dijo Jorge Santos, quien ha entrenado al desaparecido Chepo y recientemente al Plaza Amador en primera división.