Thomas Christiansen se reporta preparado para su primer partido como DT de Panamá

Esta mañana, el técnico danés Thomas Christiansen aprovechó para publicar en sus redes sociales que se encuentra listo para debutar en el banquillo de la selección nacional de Panamá en San José.

La Roja sostendrá dos amistosos en esta Fecha FIFA de octubre con los costarricenses, iniciando este sábado a las 9:00 pm en La Sabana.

"Preparados para nuestros dos primeros amistosos vs Costa Rica. Exigencia, ambición y responsabilidad para competir al máximo", fue el mensaje del estratega europeo, de cara al partido esta noche.

Panamá, además de este sábado, jugará el próximo martes en el mismo escenario ante el onceno tico, bajo todas las medidas estrictas sanitarias y sin público.

Ángel Sánchez, asistente técnico de Christiansen, también colgó una publicación, respondiendo: "A tu lado, míster. Vamos Panamá!".

La selección nacional a principios de año había disputado dos amistosos al mando de Américo Rubén Gallego. 0-0 ante Nicaragua y victoria por 2-0 sobre Guatemala.

Todos los detalles del partido en suelo tico a través de Deportes RPC y Medcom Go desde las 9:00 pm hora panameña.

Preparados para nuestros dos primeros amistosos 🆚 Costa Rica. Exigencia, ambición y responsabilidad para competir al máximo 🇵🇦⚽ #TodosSomosPanamá



Ready for our first two friendly matches 🆚 Costa Rica. Demand, ambition and responsibility to compete at the highest level 🇵🇦⚽ pic.twitter.com/dnFyC8th8C