'El Tolo' Gallego:"Estábamos convencidos que íbamos a sacar el resultado. Estoy contento"

Tras su debut oficial en el banquillo nacional, Américo Rubén Gallego se mostró contento con la goleada 4-1 ante Bermudas en el arranque de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

"No pensábamos que iba a ser un partido de cuatro goles, siempre respetando al rival. Si terminaba 5-2 también hubiera estado bien el resultado", sostuvo el experimentado argentino.

Sobre el encuentro, fue sincero, y manifestó que era un milagro sacar el partido por los pocos días de entrenamiento, aunque confiaba en sus jugadores.

Además, acerca de las jugadas en ataque que no fueron al fondo, dijo que no se tuvo que haber perdonado tanto a Bermudas, y que había que hacer muchos goles más.

Rolando Botello, jugador del Tauro, fue la gran sorpresa en el once titular del argentino, a lo que dijo :"Lo venía siguiendo en distintos partidos. Me gustaba lo rápido que salía a quitar la pelota, y Escobar no tuvo una buena noche, tuvo 35 minutos en el primer tiempo que no se podía conectar con los compañeros. En el segundo tiempo levantó".

La Roja regresará al país este viernes y se tiene programado un entrenamiento por la noche en el Rommel Fernández Gutiérrez para preparar el partido del domingo ante Bermudas.