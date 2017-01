TyT presenta oficialmente a Lawrence y Campbell como dupleta técnica

La Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago presentó oficialmente a Dennis Lawrence como su nuevo técnico que a su vez confirmó como su asistente al ex internacional inglés Sol Campbell.

Lawrence y Campbell comenzarán a trabajar con los " Soca Warriors" con miras a los partidos eliminatorios del 24 y 27 de marzo frente a Panamá y México en Puerto España.

Una dupleta con mucha experiencia para los trinitarios. Lawrence como jugador jugó como defensor en el Wrexham de Gales, Swansea y Crewe Alexandra de Inglaterra y el San Juan Jabloteh con quienes se retiró en el 2010.

Campbell, ex selección de Inglaterra, jugó como defensa con el Tottenham, Arsenal, Portsmouth, Arsenal y Newcastle. *

#DennisLawrence announced today that ex-England international #SolCampbell is his assistant coach on the Senior Men's Team pic.twitter.com/lO1Kd8PFxw