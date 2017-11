Defensa Mazinger Torres se ausentará de los amistosos de Panamá en Europa

635x357 Román Torres pidió permiso para seguir entrenando con el Sounders. Foto/Arturo Bolvarán C..

En medio de la alegría por ser el abanderado del 3 de noviembre, el defensa Román Torres y el técnico Hernán " Bolillo" Gómez confirmaron que el jugador no estará para los partidos amistosos de Panamá en Europa frente a Irán y Gales.

" Mazinger" Torres que jugó la noche del jueves la semifinal de la MLS y viajó 7 horas en un jet privado desde Seattle a Panamá para estar presente como abanderado, aseguró a RPCTV.COM apenas concluir su participación en el desfile que pidió permiso al técnico Bolillo Gómez para mantenerse entrenando con el Seattle Sounders que disputará la final de la Conferencia Oeste de la MLS el 21 y 30 de noviembre a lo que el estratega aceptó.

" No voy a los juegos en Europa, hablé con el profe y me dio el permiso para seguir entrenando con el club y jugar la final de conferencia".

" La verdad contento de este recibimiento del pueblo panameño, me llena de mucha motivación, era algo que no esperaba, feliz de estar en mi país. No tiene precio estar en mi país, jugué 90 minutos, salí de una vez de Seattle en un vuelo de 7 horas y aquí estoy con mi gente y la verdad contento con el pueblo panameño, los felicito por este recibimiento, ellos se merecen esto y mucho más", agregó el defensor y capitán de Panamá.

Por su lado, el técnico de Panamá dijo que lo de Román es otra baja en la selección y que han habido inconvenientes con varios jugadores, pero que servirá para ver otras unidades.

Panamá se medirá a Irán el 9 de noviembre en Austria y el 14 del mismo mes a Gales en Cardiff. *

