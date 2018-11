Gary Stempel: Si me dan la selección estoy obligado a llevarla a Catar

El técnico interino, Gary Stempel pidió una oportunidad para continuar al mando del equipo mayor de fútbol de Panamá.

"Si me dan la oportunidad de quedarme en la selección, yo estoy seguro que puedo solucionar. No he dado excusas, estoy hablando la realidad.





En conferencia de prensa, Stempel señaló que tenía dos opciones cuando asumió el mando interino: Jugar a lo seguro o tomar riesgos.





Luego de la derrota ante Ecuador y cumplir cinco partidos sin lograr la victoria en su periodo, Gary Stempel considera que algunos jugadores le faltó dar la talla y otros fueron victimas de la ansiedad por querer demostrar su capacidad.





El técnico interino manifestó que hay unos 15 jugadores fijos, pero también pudo conocer información de otro grupo con mucha calidad.





"La idea es buscar nuevos talentos, yo creo en el proceso" Indicó Stempel.





Sobre un posible llamado de Nelson "Ruso" Barahona, el técnico dejó abierta su convocatoria.





" Nadie me tiene que hablar de Barahona. Lo conozco y ha sido un jugador clave. Claro que le daría la oportunidad del regreso.