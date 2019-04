Selección de Fútbol Playa completa sus primeros entrenamientos

El preseleccionado nacional de Fútbol Playa completó sus primeros días de preparación con el objetivo de llegar a tono al campeonato Premundial, que se llevará a cabo en Puerto Vallarta, México del 13 al 19 de mayo próximo.

Los trabajos implementados por el técnico Shubert Pérez junto con su asistente, Pacífico Girón, consistieron en el acondicionamiento físico, con sesiones en el gimnasio y pista del Estadio Rommel Fernández, sumado a los de cancha en playa Punta Chame.

Para la venidera semana se entrenará del lunes 15 al jueves 18 en el hotel Dreams Playa Bonita en Veracruz, en horario de 7:00 a.m. a 10:30 a.m., siendo la primera hora en el gimnasio y las otras dos restantes en cancha.

Bueno Saber...

La selección nacional de fútbol playa tendrá como rivales a Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, e Islas Vírgenes de los Estados Unidos por el Grupo B del Campeonato Fútbol Playa de Concacaf 2019

Calendario del Premundial

Lunes 13 de mayo, Islas Vírgenes vs. Panamá (4:30 p.m.)Martes 14 de mayo, Panamá vs. Islas Turcas y Caicos (5:45 p.m.)Jueves 16 de mayo, Panamá vs. Trinidad y Tobago (5:45 p.m.)

Horarios panameños los presentados, ya que en México es una hora menos.

Listado de los citados a entrenar (Provincia/Club)

Porteros

José Victoria (Panamá)

José Gil (Santa Gema FC)

Valencio Parks (SD Atlético Nacional)

Jaime De Gracia (Sporting SM)

Cierres

Gilberto Rangel (Panamá)

Alberto Kelly (Colón)

Justo Arrocha (Darién)

Luis Quintero (Veraguas)

Xavier García (Coclé)

Alas

Alfonso Maquensi (Panamá)

Jhony Panezo (Darién)

Luis Valencia (Panamá Este)

Nagdiel Del Rosario (Panamá Oeste)

Ali Del Cid (Panamá)

Emil Bethancourt (Herrera)

Pivotes

Rafael García (Élite FC, Coclé)

Pascual Gálvez (Los Santos)

Eliecer García (Élite FC, Coclé)