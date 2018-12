Sensini estaría interesado en Panamá

Roberto Néstor Sensini, ex jugador de la selección argentina, podría sumarse a la lista de aspirantes para tomar el cargo de técnico de Panamá según informó una fuente en conocimiento del tema.



Según los informes un represente haría llegar a FEPAFUT la propuesta de Sensini para ser considerado como técnico de la selección panameña además que el mismo entrenador estaría en Panamá en los próximos días.



Sensini jugó como defensor con Argentina en los años 90 disputando varias copas del mundo y fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.



Como entrenador ha estado al frente de equipos como Udinese, Newell’s Old Boys, Colón de Santa Fe y Atlético Rafaela. No ha dirigido a ningún club en los últimos dos años.



Una comisión especial de la FEPAFUT se reunirá el martes 11 con el fin de iniciar el proceso de búsqueda de el nuevo DT de Panamá.