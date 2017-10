"Aún hay una oportunidad en casa el martes", Bárcenas

El volante Édgar Yoel Bárcenas también dio sus impresiones tras la lamentable derrota ante USA en Orlando, mostrándose confundido por el cambio temprano que realizó 'Bolillo' Gómez con él al minuto 26, haciendo ingresar a Armando Cooper.

"El profe vio otra cosa. No sé por qué me sacó, yo estaba preparado para jugar e incluso me sentía bien", expresó el jugador del Tapachula FC del Ascenso MX.

Bárcenas fue autocrítico tal como algunos de sus demás compañeros mencionando que "Fue un partido malo. La verdad no nos salio nada de lo que teniamos pensado. tenemos que pasar la página lo más pronto, autocriticarnos, saber que no hicimos las cosas bien".

El martes la Selección de Panamá se juega ante Costa Rica la última carta para seguir en camino hacia Rusia 2018 pudiendo quedar en zona de repechaje.

"Queda una oportunidad en casa el martes que no podemos desaprovechar", concluyó el colonense.