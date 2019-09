Cuquita sobre MasterChef Panamá: "Apoyar a alguien que no estudia cocina es un honor"

635x357 Cuquita sobre MasterChef Panamá: "Tener el poder de apoyar a alguien que no ha estudiado cocina es un honor".

Si tuviéramos que mencionar a una mujer que enaltece a la gastronomía panameña, sin duda alguna, esa sería Leticia Mercedes de la Caridad del Cobre Arias de Calvo, mejor conocida como Cuquita. Chef que se ha convertido en la referencia de la gastronomía de nuestro istmo panameño.

Desde programas de cocina en la televisión hasta autora de varios libros galardonados con sus más valiosas recetas y dueña del icónico restaurante CuquitaCookita, la chef más querida de Panamá ahora se enfrenta a un nuevo reto como jurado de un megaproyecto como lo es Master Chef Panamá.

Por eso, le hicimos una entrevista en la cual nos habla un poco más de este programa que será una vitrina para engrandecer a la comida panameña y sobre todo conocer impresionantes historias de gente normal que desde sus casas se atrevieron a llegar al más grande reality de cocina. ¡Enjoy!

¿Qué se siente ser la juez de MasterChef Panamá?

C: Ser la juez de MasterChef Panamá para mí es un honor, porque te pone en una posición en donde tengo el poder de apoyar a alguien que no ha estudiado de cocina, que no ha trabajado en un restaurante pero que tiene un sueño y es como poder realizar el sueño de alguien.

¿Cómo ha sido el volver a la televisión?

C: Es como cuando uno monta bicicleta, una vez que lo aprendes, llegas y estás como en casa.

¿Alguna historia con la que se identificó?

C: Cada participante tiene una historia y cada historia de una manera u otra te toca, pero siempre pienso que las experiencias son para bien que, aunque sean eliminados estar en un concurso te enseña tanto y sobre todo te enseña que la meta no es ganar, la meta es participar.

¿Cuánta adrenalina se vivirá en MasterChef Panamá?

C: Solo te puedo decir que yo quedo extenuada cada vez que tengo que escoger a alguien (risas).

¿Alguna anécdota graciosa que pasó en las audiciones?

C: En una de las audiciones que era yo la que tenía que explicarles el reto, cuando les dije lo que debían hacer, terminé con la frase: "Bueno, ahora pónganse en manos de Dios", me dio tanta risa que tuvimos que cortar, sonó como si estuviera diciendo que ya yo no puedo hacer más nada así que pídanle a Dios que los ayude.

¿Qué fue lo que más le impactó de las audiciones?

C: Me impactó la gente que fue a las audiciones porque son personas que no han tenido la manera de llegar a realizar algo que quieren, había tanta gente con capacidad de estar, más de 500 personas fueron y sólo podíamos escoger a 40.

El MasterTip de Cuquita

C: Yo siempre digo que el mejor consejo es que cuando tú crees que has terminado y las cosas están listas es cuando verdaderamente empiezas a esmerarte para que todo te salga no sólo bien sino sumamente mejor.

¿Qué espera de los participantes?

C: Yo espero que cada uno de ellos se vaya de aquí con una enseñanza, desafortunadamente solo va a ganar uno, pero todos tienen mucho potencial, espero que cada uno se lleve algo del programa y que verdaderamente lo pongan en práctica, que aprovechen la oportunidad de haber estado en MasterChef Panamá para cambiar sus vidas y lograr un sueño.

¿Qué les dice a esas personas que no lograron entrar?

C: Yo les diría que traten otra vez, este programa es una belleza, una oportunidad, es darle valor a personas normales que no son chefs pero que tienen ese sueño y que es la vía para realizarlo.