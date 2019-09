¡A cocinar, aspirantes! Ellos son los 12 finalistas de MasterChef Panamá

Sabor agridulce. Así se sentían los 20 participantes al llegar a la cocina de MasterChef Panamá, era una emoción indescriptible, por un lado, sabían que ya era un logro ser los únicos que lograron entrar, sin embargo, la alegría no les duró mucho al percatarse que solo había 12 estufas, tras eso, María Isabelle develó el reto que les tocaba hacer y, todos se dieron cuenta que el tiempo sería su mayor "cuco".

Para sorpresa de muchos, el primer reto fue grupal, parecía un respiro para los que no se sentían confiados y para otros, una tremenda zancadilla, lo único que sabían es que debían salir victoriosos con su compañero.

Debían preparar un plato en 90 minutos que expresara el sabor panameño que corre por sus venas, un plato casero, pero sin perder la creatividad y el ingenio que se debe tener en MasterChef Panamá. Eso sí, no podían escoger lo que quisieran, cada equipo contaba con una caja misteriosa, en donde tenía los ingredientes que sólo podían utilizar para preparar la comida que le iban a presentar a los jueces. ¿Alguien dijo presión?

Los equipos quedaron así:

Bernardo – Gabriel

Octavio – Leonardo

Héctor – Yennibeth

Rigoberto – Ramón

Jasunary – María

Regina – Alejandro

Christine – Jessiel

Sandra – Pablo

Roberto – Laura

Barbara – Leonardo

Y cuando empezó el tiempo a correr, la adrenalina subió a mil y dio resultados no deseados, tanto así que, los jueces no tuvieron piedad en mandar a eliminación a los que no dieron la talla, solo 1 equipo logró subir al balcón inmediatamente y ellos fueron: Bernardo y Gabriel. ¿¡Qué!? Sí, el grupo que se consideraba como agua y aceite demostraron ser la dupleta perfecta como la de Batman y Robin, dejando encantados a Cuquita, Felipe y Fabien.

Lastimosamente, los demás iban directo a eliminación, el cual era un reto individual donde debían preparar algo que nos gusta mucho a todos los panameños y eso es la comida asiática. La mayoría, nunca en su vida había preparado ni siquiera un chow mein, así que imagínense, el rostro de nuestros selectos jurados cuando empezaron a probar cada plato. Algunos aspirantes le rogaron no probaran lo que habían hecho, como fue el caso de Laura, quién reconoció que su plato no tenía ni la mitad del talento que ella posee en la cocina.





Otros, no estuvieron muy lejos de esa realidad, solo quedaba hacer un último esfuerzo por tratar de seguir llevando ese delantal blanco que tanto habían anhelado siempre. Parece mentira como los nervios o la presión de que todo salga bien es muchas veces la piedra en el camino y así fue para algunos, en cambio, los participantes que lograron conservar su delantal fueron: Gabriel, Bernardo, Alejandro, Leonardo, Sandra, Bárbara, Jessiel, Ramón, Pablo, Héctor, Christin y Octavio son los 12 aspirantes finalistas que dan inicio a esta competencia, mirenlos bien, entre ellos, se encuentra: ¡El primer MasterChef de Panamá! ¿A quién le vas?