Bolillo recalca que hay que mejorar en lo físico para el Mundial y que le preocupan algunos jugadores

El técnico de la selección de Panamá, Hernán "Bolillo" Gómez, volvió a recalcar que si Panamá quiere tener una buena participación en el Mundial Rusia 2018 sus jugadores deben llegar bien en la parte física y que está preocupado por la situación de algunos jugadores como Jaime Penedo e Ismael Díaz.

"Dentro de lo que tenemos hay un seguimiento de los jugadores y equipos que vamos a enfrentar, tenemos videos de ellos asi como ellos de nosotros, pero nuestros jugadores están en pleno acondicionamiento, algunos están jugando y otros saliendo de lesiones. Podemos estudiar al rival, pero el día del partido es otra cosa", dijo Gómez en conferencia de prensa.

"La primera coondición a los muchachos en un concepto personal es la condición física, ejemplo Inglaterra tiene un peso liviano, tenemos que mejorar en el peso sino vamos a sufrir mucho. El peso de nosotros tiene que ser excelente teniendo en cuenta los movimientos de los jugadores rivales".

"Lo más importante de todo es que Panamá se prepare bien, que mejore su idea, su estilo, Panamá se va a enfrentar a rivales con mucha capacidad y experiencia, entonces no puede ponerse a cambiar su estilo para contrarrestar al rival".

"La preparación individual ya inicio, estamos en contacto con los muchachos, pendientes de sus condiciones física, como va su peso, lo más importante es como mejorar en la parte individual tienen que estar al máximo. Hay jugadores que los tengo vistos día a día porque me tienen algo complicado"

Sobre Cummings, Camargo, Ismael y Penedo

El estratega de Panamá se refirió a la situación de varios jugadores que no tienen minutos y otros están recuperándose de sus lesiones.

Cummings y Camargo son importantes para la selección, pero lo veo un poco demorado porque tienen tiempo sin competir y somos un país con pocos jugadores y debemos ampliar el tiempo de espera, son jugadores importantes.

"Si Ismael Díaz no se pone en forma no puede ir al Mundial, si está lesionado no va al Mundial, no quiero que vaya al Mundial y en el primer partido salga lesionado, unos médicos dicen que se tiene que operar y otros trabajar con terapia por eso tenemos dudas sobre su situación".

"Estuve hablando con Didier sobre Jaime Penedo el tema que no está jugando, no sé si es por haber llegado tarde u otra cosa, pero es un tema preocupante porque los arqueros tienen que estar bien jugados y trabajandos para llegar el Mundial".

Igualmente, Bolillo manifestó que está observando a Valentín Pimentel que está bien en lo físico, pero le falta en lo táctico, Luis "Manotas" Mejía está en la lista de elegibles y Ricardo Ávila está a la altura, es capaz, tiene personalidad, es talentoso y es uno de los que está peleando fuerte un puesto.

El estilo de Panamá y dudas

"Nosotros siempre jugamos con línea de 5, cuando estamos frontal hay línea de 4 y cuando defendemos volvemos a la de 5. Panamé se siente cómodo con el 4-1-4-1, es más corto, se entienden bien con gente rápida por los costados y tiene variantes"

"Hay una duda muy clara con Gavilán sino juega, ahora mismo tengo 3 centrales como Fidel, Román y Baloy, pero está jugando bien Ariano y Cummings está pesado y está empezando a hacer cosas".

"Hay dudas en todos los puestos, se van a quedar jugadores que estuvieron y la escogencia es sin el corazón"

"Para los juegos de marzo voy a trtatar de llevar a los que más se asemejan de lo que voy a llevar al Mundial, no voy a ponerme a inventar".

Llegada a Rusia

Por último, Bolillo Gómez dijo que la selección de Panamá llegará a Rusia el 7 de junio ya que le pidió a la federación estar 10 o 12 días concentrado y entrenando solamente antes del primer partido en Rusia 2018. *

La preparación para el mundial ya inició, todos los jugadores tienen que trabajar en sus clubes en lo que hemos hablado que les falta. #VamosPanama #CogeTuMundial pic.twitter.com/3xkqfLywh7 — Deportes RPC (@deportes_rpc) 16 de febrero de 2018

