Panamá se medirá a Suiza en la doble fecha FIFA de marzo

Suiza fue confirmado como el nuevo rival de Panamá en la preparación al Mundial Rusia 2018 que inicia el 14 de junio.

La FEPAFUT confirmó a través de un comunicado que los el enfrentamiento entre panameños y suizos será el 27 de marzo en la ciudad de Lucerna, unicada a cien kilómetros al oeste de Berna, capital Suiza.

Panamá está en el grupo G de la cita mundialista y Suiza en el E junto a Brasil, Costa Rica y Serbia.

Con el partido ante los suizos se confirman los dos rivales para la fecha FIFA de marzo luego que semanas atrás se confirmara a Dinamarca para el 22 de marzo.

Según se conoció, Panamá viajará a Europa el 2 de junio luego de medirse a Irlanda del Norte el 29 de mayo en el Rommel Fernández para medirse a Noruega el 6 de junio en Oslo. Luego de ese encuentro se estarían trasladando a Saransk donde tendrá su campamento la selección panameña.

Partidos de Panamá antes del Mundial

Panamá - Dinamarca 22 de marzo

Panamá - Suiza 27 de marzo

Panamá - Irlanda del Norte 29 de mayo

Panamá - Noruega 6 de junio. *

Suiza será rival de Panamá con miras al Mundial.



Panama und Suiza werden am 27/3 in Luzern ein Freundschaftsspiel bestreiten.



Le Panama et Suiza disputeront un match amical à Lucerne le 27/3.



