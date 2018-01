Rivales de Panamá en el Mundial van definiendo amistosos

Los rivales de Panamá en el grupo G del Mundial Rusia 2018, Bélgica, Inglaterra y Túnez van definiendo los partidos amistosos previos a la cita mundialista que inicia el 14 de junio.

Bélgica con el que Panamá debutará el 18 de junio confirmó el lunes un amistoso con Arabia Saudita el 26 de marzo en el King Baudouin Stadium en Bruselas que por ahora es el único oficial.



Inglaterra, segundo rival del seleccionado panameño el 24 de junio, tiene al completo su calendario de fogueos. El 23 de marzo se medirán a Holanda en el Johan Cruijff Arena en Amsterdam, el 27 de marzo a Italia en el Wembley Stadium en Londres, el 2 de junio a Nigeria en el Wembley Stadium y a Costa Rica el 7 de junio en el Elland Road en Leeds.

Por último, Túnez que tendrá su partido con Panamá el 28 de junio, enfrentará a Irán el 23 de marzo en Túnez, a Costa Rica el 27 de marzo en el Allianz Riviera en Niza, Francia y el 8 de junio se medirán a España en el Stadion FK Krasnodar en Krasnodar, Rusia.

Panamá, por su lado, tendrá amistoso contra Dinamarca el 22 de marzo en Copenhague y ante Irlanda del Norte el 29 de mayo en el Estadio Rommel Fernández en la despedida de la afición antes de viajar a Rusia.

Falta por definir mínimo dos amistosos más, uno sería en marzo para completar la doble fecha FIFA y se habla de un rival asiático, y otro a principios de junio. *

