Bolillo: Hoy nos desnudaron bastante, la respuesta fue nula

Luego de la derrota por goleada frente a Suiza, el técnico Hernán "Bolillo" Gómez hizo su análisis autocrítico de lo sucedido en el Swissporarena en Lucerna.

" Un resultado como estos se ve feo y horrible, enfrentamoe a un rival más fuerte, sumamente superior que jugó muy bien y nosotros muy mal. No tuvimos opción de jugar, nos ganaron en el uno contra uno en defensa y ataque, no funcionamos", fueron las primeras palabras post partido.

" Hay cosas que yo estoy pensando, cuando hablé con los muchachos en el descanso en verdad no ví una actitud igual a la del equipo contrario, un rival mucho más fuerte en todos los sentidos frente a un equipo lento. No tuvimos la capacidad para saber jugar, tuvimnos muchas dificultades".

" Inicié con una nómina que le falta ritmo y continuidad con relación a otros y si me pongo a dar una explicacióin tendría que hablar muchas cosas que no las quiero creer todavía".

Al ser consultado porque tanta diferencia con relación al partido frente a Dinamarca, Bolillo dijo " Nosotros no nos vimos bien, no sé porque el cambio en esta clase de partidos seguidos, ahí también tenemos que hacer análisis".

" La mejor manera de mejorar es que cada jugador mejore en sus clubes porque se vio la diferencia en lo físico y en la rapidez del rival. Hoy la respuesta fue nula".

" En este momento estamos sufriendo por el resultado, estamos incómodos, pero recién vamos al mundial y no podemos destrozarnos, pero es una contradicción porque hace tres días dijimos que no íbamos a ser un equipo fácil".

" Sacamos tres partidos previos dignamente y hoy nos desnudaron bastante, tuvimos muchas deficiencias".

Por último, el estratega no quiso hablar de individualidades. " Individualmente no quiero hablar en público, voy a respetar a los jugadores, estoy agradecido de ellos y espero que en el Mundial recuperemos lo que hoy no tuvimos y nos veamos mejor".