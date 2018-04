FEPAFUT confirma que hijo de Bolillo Gómez estará en el cuerpo técnico

La FEPAFUT confirmó en un comunicado que el hijo del técnico Hernán "Bolillo" Gómez, Daniel Gómez Luque, formará parte del cuerpo técnico de Panamá en el Mundial Rusia 2018 como encargado del Electronic Performance and Tracking Data.

Igualmente señala la nota que Gómez Luque no es parte de la planilla de la FEPAFUT y los emolumentos son cubiertos por el cuerpo técnico de la selección.

Aquí el comunicado de la FEPAFUT enviado a la prensa:

Panamá, 3 de marzo 2018 – La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) utilizará nuevas tecnologías en Rusia 2018, como la implementación del Vídeo Arbitraje (VAR) y otras tecnologías para aplicar por los equipos técnicos y médicos, de manera innovadora.



En esta oportunidad FIFA decide poner en práctica la posibilidad de incluir, bajo el criterio de los técnicos de cada país clasificado a Rusia 2018; un miembro al cuerpo técnico, que sería la persona encargada de utilizar un dispositivo de Electronic Performance and Tracking Data, que se emplea para controlar y mejorar el rendimiento individual y colectivo de los futbolistas. El objetivo es observar el desempeño del equipo y tomar decisiones inmediatas.



El cuerpo técnico de la Selección de Panamá decide aprovechar la oportunidad, incluyendo a Daniel Gómez Luque, hijo del técnico Hernán “Bolillo” Gómez, encargado de realizar esta función, utilizando el sistema Electronic Performance and Tracking Data de FIFA.



La Federación Panameña Fútbol de Panamá, aclara que el señor Daniel Gómez Luque no es parte de la planilla de la FEPAFUT, los emolumentos son cubiertos por el cuerpo técnico de la selección, que encabeza “El Bolillo” Gómez.



De esta manera FEPAFUT cumple con todos los requisitos solicitados por el técnico, confiando como en ocasiones anteriores en su criterio profesional, como la solicitud de amistosos con selecciones europeas de alto nivel y su petición que la selección este por lo menos 10 días antes en Rusia para la ambientación y concentración de los jugadores.