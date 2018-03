Ismael Díaz lejos de Rusia 2018

El ex Tauro, Ismael Díaz, se encuentra recuperándose de la operación del menisco de su rodilla derecha y la oportunidad de disputar el primer mundial de Panamá cada vez se ve más lejos.

Fue goleador y campeón en Portugal con el Porto B pero su contrato terminaba el 30 de junio del 2017 y no fue renovado.

Llegó al Deportivo Fabril en septiembre y se mantiene con 6 anotaciones, pero su último partido fue el 7 de enero del presente año.

"Si Ismael Díaz no se pone en forma no puede ir al Mundial, si está lesionado no va al Mundial", declaró semanas atrás el técnico Hernan Darío Gómez.

Díaz con 22 años ha sido conocido a nivel internacional como una de las grandes joyas del fútbol panameño pero que posiblemente no estará listo para Rusia.