Panamá completó su primera semana de prácticas

La selección de Panamá completó el domingo su primera semana de entrenamientos con miras al partido de preparación del 29 de mayo frente a Irlanda del Norte.

El domingo en la mañana en el Estadio " Rommel Fernández" realizaron bajo una leve llovizna al inicio su quinta práctica de la semana con un total de 18 jugadores. El cuerpo técnico decidió para esta sesión trabajar más con el balón, aunque no faltaron las exigencias con cambios de ritmo.

Por su lado, los porteros José Calderón y Alex Rodríguez trabajaron aparte la reacción con Didier Muñoz.

Al finalizar la práctica fue el turno de Miguel Camargo y Alex Rodríguez de hablar con la prensa. "El profe no me a dicho nada sobre la lista final, el técnico solo me preguntó como estaba, yo me siento bien y espero aprovechar la oportunidad en la cancha", dijo el volante Camargo.

Mientras que el portero Rodríguez manifestó que los entrenamientos han sido muy exigentes y que es consciente que tiene pocas posibilidades de jugar ya que hay dos grandes porteros como Penedo y Calderón.

Panamá volverá a entrenar el lunes y martes desde la 7 de la mañana. *

Trabajo bajo las ordenes del PF Elkin Sánchez en el entreno de hoy. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/zo5nAm1w0d — FEPAFUT (@fepafut) 20 de mayo de 2018

