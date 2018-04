Pedro Chaluja: No podía decir que no al hijo de Bolillo en el cuerpo técnico

En esta oportunidad le tocó al presidente de la FEPAFUT, Pedro Chaluja, dar a conocer su punto de vista con relación al puesto que ocupará el hijo del estratega Hernán " Bolillo" Gómez en el cuerpo técnico de Panamá que viajará al Mundial Rusia 2018.

" No sé si recuerdan que dentro del cuerpo técnico de Julio Dely Valdés estába un español (Alvaro) un especialista como analista, en esta ocasión Bolillo no lo pidió porque cuando nosotros le dimos un presupuesto le dijimos que éste es el presupuesto del cuerpo técnico y el decidió como utilizarlo y lo usó con el equipo que tiene", comenzó diciendo el jerarca de la FEPAFUT.

" Ahora que se abrió esta plaza le dijimos nuevamente al profe no tenemos presupuesto para contratar a nadie más y nos dijo yo tengo una persona que me lo hace, que está preparado, que lo ha estudiado y que yo me encargo de cubrir sus gastos, la federación no le tiene que pagar y me dijo que era su hijo Daniel Gómez Luque", agregó.

Sobre la hoja de vida de Luque, Chaluja comentó: " Le dijimos al profe que queríamos ver la hoja de vida porque le necesitábamos para publicarla asi que espero que el jueves podamos darla a conocer".

" Entiendo que el muchacho tiene algo experiencia en esto y que ha estudiado y pues a la federación no le cuesta, no lo estamos contratando, va a acompañar a su papá en ese servicio y no puedo decir que no". *

