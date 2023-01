Clásico Mundial 2023: Cuba inicia entrenamientos y espera a sus figuras 

Cuba, rival de Panamá, puso en marcha sus entrenamientos con miras al Clásico Mundial 2023 de Béisbol y no oculta la expectativa de incorporar progresivamente a varias figuras que militan en equipos de las Grandes Ligas de Estados Unidos.

"En años anteriores no hemos tenido esta oportunidad de ahora, de compartir con jugadores de Grandes Ligas", dijo a The Associated Press el veterano jardinero Yurisbel Gracial, uno de los 50 preseleccionados por la Federación Cubana de Béisbol para el campeonato. "Vamos con todo...queremos poner el nombre de Cuba en alto".

"Es un apoyo fundamental que estén con nosotros en este campeonato", agregó Gracial, quien juega en la pelota de Japón con los Fukuoka SoftBank Hawks.

Faltan poco menos de dos meses para el debut cubano en un grupo de la primera ronda que tendrá a Taiwán como anfitrión. Sus otros rivales serán los Países Bajos y Panamá.

Los entrenamientos a puertas cerradas comenzaron esta semana en el estadio Latinoamericano de la capital, el principal de la isla. Participan los jugadores que ya han sido liberados de sus clubes tanto en la isla como en el extranjero. El resto se irá sumando paulatinamente.

FUENTE: LAS MAYORES