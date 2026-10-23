BÉISBOL Béisbol -  23 de octubre de 2026 - 13:26

Premundial de Béisbol U18: Panamá supera a Canadá en la segunda jornada

El equipo de Panamá derrotó a Canadá en su segundo compromiso del Campeonato Premundial de Béisbol U18.

Premundial de Béisbol U18: Panamá supera a Canadá en la segunda jornada
Premundial de Béisbol U18: Panamá supera a Canadá en la segunda jornadaFoto: Fedebeis

La novena de Panamá logró su primera victoria del Campeonato Premundial de Béisbol U18, tras vencer 1-4 a Canadá en el Field 2 del Complejo IPL de La comunidad de El Toro en República Dominicana.

El episodio productivo de los canaleros fue el segundo, donde fabricaron las 4 carreras en las piernas de Caleb Rivera, Carlos Sánchez, Edward Delgado y Daniel Méndez.

El primer imparable remolcador fue de Delgado con un doblete al izquierdo y el otro fue de Danel Long con un sencillo también a la patrulla izquierda.

Los canadienses anotaron su única rayita en el quinto episodio luego de un elevado de sacrificio al jardín central.

El izquierdo Yeremy de León se acreditó la victoria, trabajando 5.0 episodios de 3 hits, 1 carreras, 2 bases por bolas y 6 ponches.

Edward Delgado fue el mejor con el madero, después de conectar de 3-2 con 1 doble, 2 producidas y 1 anotada.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en el Premundial de Béisbol U18?

Los dirigidos por Rodrigo Merón volverán a jugar este viernes a las 2:00 p.m. contra Puerto Rico, rival que los venció ayer 1-2, pero este partido no se contará en la tabla de posiciones.

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