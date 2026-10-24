BÉISBOL Béisbol -  24 de octubre de 2026 - 17:24

Premundial de Béisbol U18: Panamá superó a Canadá para avanzar a la Súper Ronda

La novena de Panamá derrotó 4-2 a Canadá en el cuarto partido de la primera ronda del Premundial de Béisbol U18 y así avanzar a la Súper Ronda.

Premundial de Béisbol U18: Panamá superó a Canadá para avanzar a la Súper Ronda
Premundial de Béisbol U18: Panamá superó a Canadá para avanzar a la Súper RondaFOTO / FEDEBEIS

La novena de Panamá derrotó 4-2 a Canadá en el cuarto partido de la primera ronda del Premundial de Béisbol U18 y así avanzar a la Súper Ronda.

El equipo de Rodrigo Merón abrió el marcador en la segunda entrada gracias a un roletazo de Edward Delgado que remolcó a Caleb Rivera.

En siguiente entrada Winston Alonso pegó un doblete para impulsar a Eliot Méndez y Yadier Fuentes.

Para la séptima entrada Alonso volvió a remolcar una carrera, con rodado de out productivo en la anotación de Daniel Long.

El equipo canadiense sumó dos rayitas en la parte baja de esa entrada, pero no fue suficiente.

Christian González se llevó la victoria luego de trabajar 5.2 de 2 hits y ponchar a 6 rivales. Deyner Serna trabajó las últimas 1.1, permitió 1 hit, 2 carreras, 2 bases por bolas y ponchó a un rival.

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