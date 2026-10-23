BÉISBOL Béisbol -  23 de octubre de 2026 - 09:21

Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy viernes 23 de octubre

Repasa a continuación los partidos a disputarse en el Campeonato Premundial de Béisbol U18.

Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy viernes 23 de octubre

Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy viernes 23 de octubre

FOTO: FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Premundial de Béisbol U18, que se juega en República Dominicana, continúan este viernes 23 de octubre con 6 encuentros de alto nivel.

La novena de Panamá bajo el mando de Rodrigo Merón, viene de perder 1-2 frente a Puerto Rico en la fecha inaugural, por lo que está obligado a ganar sus partidos que tendrá en este segundo día de competencia.

Partidos para hoy viernes 23 de octubre - Premundial de Béisbol U18

  • Cuba vs México - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 1, San Antonio de Guerra (8:00 am)
  • Venezuela vs Nicaragua - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 2, San Antonio de Guerra (8:00 am)
  • Estados Unidos vs Curazao - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 1, San Antonio de Guerra (11:00 am)
  • Canadá vs Panamá - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 2, San Antonio de Guerra (11:00 am)
  • Brasil vs República Dominicana - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 1, San Antonio de Guerra (2:00 pm)
  • Puerto Rico vs Panamá - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 2, San Antonio de Guerra (2:00 pm)

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