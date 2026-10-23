Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy viernes 23 de octubre

Las acciones del Campeonato Premundial de Béisbol U18 , que se juega en República Dominicana, continúan este viernes 23 de octubre con 6 encuentros de alto nivel.

La novena de Panamá bajo el mando de Rodrigo Merón, viene de perder 1-2 frente a Puerto Rico en la fecha inaugural, por lo que está obligado a ganar sus partidos que tendrá en este segundo día de competencia.