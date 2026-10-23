Premundial de Béisbol U18: Partidos para hoy viernes 23 de octubre

Las acciones del Campeonato Premundial de Béisbol U18, que se juega en República Dominicana, continúan este viernes 23 de octubre con 6 encuentros de alto nivel.
Partidos para hoy viernes 23 de octubre - Premundial de Béisbol U18
- Cuba vs México - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 1, San Antonio de Guerra (8:00 am)
- Venezuela vs Nicaragua - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 2, San Antonio de Guerra (8:00 am)
- Estados Unidos vs Curazao - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 1, San Antonio de Guerra (11:00 am)
- Canadá vs Panamá - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 2, San Antonio de Guerra (11:00 am)
- Brasil vs República Dominicana - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 1, San Antonio de Guerra (2:00 pm)
- Puerto Rico vs Panamá - Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 2, San Antonio de Guerra (2:00 pm)