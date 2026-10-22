Premundial de Béisbol U18: Puerto Rico dejó tendido en el terreno a Panamá FOTO: FEDEBEIS

La novena de Panamá perdió por pizarra de 1-2 ante Puerto Rico en su debut del Premundial de Béisbol U18 que se juega en el Field 2 del Complejo IPL de La comunidad de El Toro en República Dominicana.

Los canaleros tomaron ventaja en el primer episodio en las piernas de Winston Alonso, cuando se robó la tercera base y el receptor rival tiró mal depositando la pelota en los jardines.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El equipo puertorriqueño reaccionó en la misma entrada con imparable productor de Fabián Rodríguez al jardín central, llevando al plato a Valentín Carrasquillo.

El derecho Abel Rodríguez, capitán del equipo canalero, trabajó 5.1 episodios, permitiendo una sola carrera.

Dustin Pitti ingresó en labor de relevo durante el séptimo episodio y otorgó una base por bolas al primer bateador que enfrentó. Posteriormente, retiró a dos rivales mediante un elevado que capturó él mismo y un ponche. Sin embargo, permitió un imparable que preparó el escenario para que Ángel Sierra conectara un sencillo remolcador hacia el jardín derecho, definiendo así el encuentro.

Pitti cargó con la derrota por la novena panameña. A la ofensiva, los jugadores más destacados fueron Daniel Méndez, quien bateó de 3-1, mientras que Carlos Sánchez y Yadier Fuentes terminaron ambos de 2-1.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en el Premundial de Béisbol U18?

Panamá tendrá una doble jornada este viernes, cuando se enfrente primero a Canadá a las 12:00 mediodía, hora de República Dominicana (11:00 a.m. en Panamá). Posteriormente, el equipo nacional disputará su segundo compromiso ante Puerto Rico a las 3:00 p.m. (2:00 p.m. en Panamá).