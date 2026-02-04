Serie del Caribe 2026: República Dominicana elimina a los Federales de Chiriquí

Los Federales de Chiriquí , representantes de Panamá en la Serie del Caribe 2026 , cayeron 16-15 ante los Leones del Escogido de República Dominicana en el Estadio Panamericano de los Charros.

Con esta derrota, el equipo federal sufrió su tercera y queda eliminado del torneo.

Bethancourt sonó de 5-3 con 4 empujadas y una anotada para sobresalir a la ofensiva.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en la Serie del Caribe 2026?

Los dirigidos por José Mayorga volverán a jugar este jueves 5 de febrero ante Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) en el Estadio Panamericano de los Charros (3:00 pm).