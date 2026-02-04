Serie del Caribe Béisbol -  4 de febrero de 2026 - 19:42

Serie del Caribe 2026: República Dominicana elimina a los Federales de Chiriquí

Los Federales de Chiriquí cayeron en un difícil partido ante los Leones del Escogido de República Dominicana.

Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá en la Serie del Caribe 2026, cayeron 16-15 ante los Leones del Escogido de República Dominicana en el Estadio Panamericano de los Charros.

Con esta derrota, el equipo federal sufrió su tercera y queda eliminado del torneo.

Luis Castillo y Jhony Santos conectaron cuadrangulares y Christian Bethancourt pegó un triple, los cuales no fueron suficientes para evitar la caída de la tropa panameña.

Bethancourt sonó de 5-3 con 4 empujadas y una anotada para sobresalir a la ofensiva.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en la Serie del Caribe 2026?

Los dirigidos por José Mayorga volverán a jugar este jueves 5 de febrero ante Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) en el Estadio Panamericano de los Charros (3:00 pm).

