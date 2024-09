Roberto González representará a Panamá en el Mundial de Ciclismo

Roberto González y un reto mundial

Panamá estará presente nuevamente en esta cita. González Castillero nos representará en la modalidad de fondo en carretera; el próximo domingo 29 de septiembre. Con una distancia de 273.9 kilómetros, que incluye un circuito cerrado (7 giros) cuya longitud es de 27 kilómetros.

Con 30 años de edad, actualmente Roberto González, forma parte de la escuadra profesional italiana Corratec Vini Fantini, con licencia Pro Team, con la que para estos días está disputando el Tour de Estambul en Turquía.

El recorrido de la prueba de fondo para la categoría Elite, iniciará en la localidad de Winterthur y finalizará en Sechseläutenplatz. El acumulado de elevación o desnivel será de 4 mil 70 metros.

Roberto, ya suma varias temporadas en Europa que le han valido para obtener un gran nivel competitivo. Esta plaza para el Mundial fue otorgada a la Federación Panameña de Ciclismo (FEPACI), presidida por Vicente Carretero, tomando en cuenta el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Entre algunas de estas citas en las que González ha formado el pelotón con su equipo están: el Giro de Abruzzo (Italia), Tour of the Alps (Italia), Giro della Romagna (Italia), Circuito del Porto, International Tour of Hellas (Atenas), Tour de Suiza, Tour du Limousin (Francia), GP Krnaj (Eslovenia) y Tour of Istambul.

“Estamos muy emocionados con esta distinción por parte de la Federación Panameña de Ciclismo. Este año hemos corrido buenos eventos en Europa que nos mantiene con buen nivel para ahora estar en este Mundial, que sabemos tendrá figuras muy imponentes y Dios primero allí estaremos para dejar en alto nuestro pequeño país que es Panamá, pero, con atletas de inmenso corazón”, dijo González desde Turquía donde se encuentra en estos momentos.

“Igualmente agradezco a la familia Carretero que siempre nos han brindado el apoyo y son pilar importantísimo para este deporte en suelo panameño. Mi consigna es luchar, luchar y luchar, porque el que persevera alcanza”, concretó González.

Figuras como el esloveno Tadej Pogacar, el ecuatoriano Richard Carapaz, el colombiano Daniel Felipe Martínez, el belga Remco Evenepoel, entre otros serán de la partida en este Mundial de Zúrich.

FUENTE: FEPACI