BÉISBOL Clásico Mundial de Béisbol -  8 de marzo de 2026 - 09:02

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras duelos del 7 de marzo

Conoce a continuación las posiciones de las novenas en el Clásico Mundial 2026 de béisbol tras jornada del sábado 7 de marzo.

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras duelos del 7 de marzo

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras duelos del 7 de marzo

FOTO: FEDEBEIS

El Clásico Mundial 2026 de Béisbol sigue su marcha con grandes duelos y novenas luchando por avanzar a la siguiente ronda del torneo de WBSC.

Japón ya ganó oficialmente en Grupo C, tras derrotar a Australia.

Tabla de posiciones del Clásico Mundial 2026

Grupo A (San Juan)

  • Puerto Rico — 2-0
  • Canadá— 1-0
  • Cuba — 0-0
  • Panamá — 0-2
  • Colombia — 0-2

Grupo B (Houston)

  • Estados Unidos — 2-0
  • Italia — 1-0
  • México — 1-0
  • Gran Bretaña — 0-2
  • Brasil — 0-2

Grupo C (Tokio)

  • Japón 3-0
  • Australia 2-1
  • China Taipéi — 2-2
  • Corea del Sur — 1-2
  • República Checa — 0-3

Grupo D (Miami)

  • Venezuela — 2-0
  • República Dominicana — 1-0
  • Países Bajos— 1-1
  • Israel — 0-1
  • Nicaragua — 0-2
En esta nota:
Seguir leyendo

Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 8 de marzo

Panamá vs Canadá: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Mundial 2026

Clásico Mundial 2026: Panamá cae en episodios extras ante Puerto Rico

Recomendadas

Últimas noticias