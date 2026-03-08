Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras duelos del 7 de marzo

El Clásico Mundial 2026 de Béisbol sigue su marcha con grandes duelos y novenas luchando por avanzar a la siguiente ronda del torneo de WBSC.
Tabla de posiciones del Clásico Mundial 2026
Grupo A (San Juan)
- Puerto Rico — 2-0
- Canadá— 1-0
- Cuba — 0-0
- Panamá — 0-2
- Colombia — 0-2
Grupo B (Houston)
- Estados Unidos — 2-0
- Italia — 1-0
- México — 1-0
- Gran Bretaña — 0-2
- Brasil — 0-2
Grupo C (Tokio)
- Japón 3-0
- Australia 2-1
- China Taipéi — 2-2
- Corea del Sur — 1-2
- República Checa — 0-3
Grupo D (Miami)
- Venezuela — 2-0
- República Dominicana — 1-0
- Países Bajos— 1-1
- Israel — 0-1
- Nicaragua — 0-2