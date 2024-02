5 equipos de fútbol que más veces ganaron al Real Madrid

El Real Madrid es uno de los equipos más laureados del mundo del fútbol y sin el cual no se podría entender la trascendencia de este deporte a escala global. Fue uno de los fundadores de la Copa de Campeones, ahora conocida como Champions League, trofeo que han conquistado en catorce ocasiones, pero su palmarés es muy amplio y no para de sumar títulos en sus vitrinas. A nivel nacional, tienen conquistadas 35 ligas, mientras que suman 20 copas españolas. No es de extrañar que, curso tras curso, el club sea el gran candidato a todos los títulos.