Adalberto Carrasquilla fue figura en la victoria de Pumas ante Atlante

El futbolista panameño el "Coco" Adalberto Carrasquilla continúa dejando su huella en el fútbol mexicano, esta vez con una asistencia clave en el triunfo de Pumas UNAM por 2-1 sobre Atlante , en un encuentro disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El conjunto universitario consiguió tres puntos importantes gracias a una destacada actuación del delantero Juninho Vieira , quien firmó un doblete con anotaciones a los minutos 42' y 72'.

Precisamente, en el segundo tanto de Pumas, Carrasquilla apareció como protagonista al brindar el pase de gol al minuto 72, contribuyendo directamente a la victoria de su equipo.

Pumas suma tres puntos importantes en la Liga MX

Con este resultado en la jornada 12, los universitarios llegaron a 16 puntos y se ubican en la novena posición de la tabla general del Torneo Apertura, manteniéndose en la pelea por escalar posiciones en el campeonato mexicano.

Por su parte, el volante de la selección de Panamá de 27 años sigue sumando protagonismo en el fútbol azteca, demostrando su capacidad para generar oportunidades ofensivas y aportar al funcionamiento del conjunto universitario.